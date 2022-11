„Dirty Dancing“ kommt 2023 ans Linzer Musiktheater

Der Film „Dirty Dancing“ mit Patrick Swayze und Jennifer Grey in den Hauptrollen kam 1987 in die Kinos – und hat bis heute Kultstatus. Der Soundtrack mit unsterblichen Songs wie „Hungry Eyes“ oder „She’s Like The Wind“ wurde mit über 32 Millionen verkauften Exemplaren zu einem der bestverkauften Alben aller Zeiten, der Song „(I’ve Had) The Time of My Life“ erhielt einen Oscar und einen Grammy.