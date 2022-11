St. Valentin: Gemeinderat hält an Amazon-Bau fest

Widerstände formieren sich in Bevölkerung

Mittlerweile formieren sich Widerstände auch in der Bevölkerung: Eine Onlinepetition hatte bereits gestern mehr als 400 Unterschriften, 220 sollen davon direkt aus St. Valentin kommen. „Was ein US-Handelsriese mit unbeschränkter Marktmacht will, ist das eine, was der Region guttut, ist ganz etwas anderes“, gibt sich Pernkopf kämpferisch.