Mit einem Halleluja gegen US-Riesen Amazon

„Kein roter Teppich für US-Riesen“

Sollte die Gemeinde eine Mehrheit für eine Umwidmung zustande bringen, werde das Land diese sicher nicht einfach durchwinken, betont Pernkopf: „Sondern strengstens prüfen. Auch die Verkehrsbedenken müssen ernst genommen werden. Wir haben nicht auf Amazon gewartet, und wir werden ihnen nicht den roten Teppich ausrollen. Was ein US-Handelsriese mit fast schon unbeschränkter Marktmacht will, ist das eine, aber was uns und der Region guttut, ist etwas ganz anderes.“