Guter Tausch: Gratis Brennholz gegen Arbeit

Legal an Gratis-Brennholz kommen

Im benachbarten Deutschland werden deshalb Holzdiebstähle in den Wäldern bereits zum Problem. Nicht so in Vorarlberg. Hier gibt es sogar eine legale Möglichkeit, gratis an Holz zu kommen. Ein Beispiel ist die Brennholzbörse der Energieregion Vorderwald. Personen, die bereit sind, nach Holzschlägerungen das Astmaterial aus dem Wald für Brennholz aufzuarbeiten, können sich auf der Webseite kostenlos registrieren.