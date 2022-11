Alle Zug-WCs gesperrt: „Pinkelpausen“ für Pendler

Der jüngste Vorfall in der WC-Causa passierte am Donnerstagvormittag auf der Strecke zwischen dem Westbahnhof in Wien und Amstetten: Ein Pendler wollte bei Ybbs an der Donau die Toilette aufsuchen, doch: „Wieder einmal waren alle WCs im Zug gesperrt. Das ist mir heuer sicher schon zehnmal passiert.“