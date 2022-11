DFB sieht FIFA in Pflicht zur Wiedergutmachung

In der Diskussion um eine Entschädigung von Arbeitsmigranten bei der Fußball-WM in Katar sieht der Deutsche Fußball-Bund den Weltverband FIFA in der Pflicht. Die Initiative „#boycottQatar2022“ hatte in einem offenen Brief an den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf dazu aufgefordert, dass der Verband sein Preisgeld bei der WM für die Arbeitsmigranten im Gastgeberland Katar und deren Angehörige einsetzt.