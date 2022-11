Demi Moore: Skurriles Geschenk zum 60. Geburtstag

Moore gelang mit „Ghost“ Hollywood-Durchbruch

Demi Moore wurde als Demetria Guynes in Roswell (New Mexico) geboren, wuchs in zerrütteten Verhältnissen auf. Nach Model-Jobs und kleinen TV-Rollen fasste sie 1985 mit dem Teenagerfilm „St. Elmo‘s Fire - Die Leidenschaft brennt tief“ in Hollywood Fuß. Mit dem Film „Ghost - Nachricht von Sam“ (1990) hatte Moore schließlich ihren großen Durchbruch in Hollywood.