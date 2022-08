Demi Moore zeigt ihre sexy Kurven im Bikini

„Du bist so eine Hottie-Mama“

Kein Wunder, dass die Schauspielerin, die in Filmen wie „Die Akte Jane“ oder „Ghost - Nachricht von Sam“ zu sehen war, regelrecht mit Komplimenten überschüttet wurde. „Und es sieht gut an dir aus!“, kommentierte etwa Emma Heming-Willis, Ehefrau von Moores Ex-Gatten Bruce Willis. „Du bist so eine Hottie-Mama, mein Gott“, zeigte sich auch Moores Tochter Rumer Willis begeistert. Elon Musks Mama Maye Musk, die immer noch ein gefragtes Model ist, schickte zudem einige Herzchen.