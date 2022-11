„Jetzt müssen alle an einem Strang ziehen“

Um über langfristige Ziele und Initiativen zu sprechen, sei es aber noch zu früh. „Ich muss mich erst in meine neue Rolle einarbeiten. Trotzdem ist für mich jetzt schon klar, dass alle an einem Strang ziehen müssen. Das betrifft die Mitglieder, aber auch den Vorstand des Altstadtverbandes.“ Auch die Einwohner der Altstadt will Schlossermeister Wieber in Zukunft vermehrt mit einbinden. „Mein Beruf kommt mir da eigentlich gelegen, da ich täglich mit vielen Leuten zu tun habe.“