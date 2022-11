Rodlauer: „Rasten uns nicht auf dem Erfolg aus!“

Wir blicken zurück auf einen spannenden Saisonauftakt der Skispringerinnen und Skispringer - besonders erfolgreich in Wisla in Polen waren die Damen rund um Eva inkelnig und Sara Marita Kramer. Dazu live zu Gast ist der Skisprung-Cheftrainer der Damen Harald Rodlauer. Moderatorin Michaela Mayer und „Krone“-Ski-Experte Alex Hofstetter geben zudem eine Vorschau auf die nächsten ÖSV-Events. Das und noch mehr gibt‘s in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski-Austria-Magazin auf krone.tv.