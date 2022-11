Tirols ÖVP und ihr nicht neuer Weg

„Es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen.“ Damit schloss Dominik Mainusch ein Werbevideo, in dem er um Vorzugsstimmen für die Landtagswahl 2022 buhlte. Die Wahl ist vorbei. Dienstagabend setzte der Zillertaler - eher unbekannt im gesamten Land - tatsächlich ein Zeichen, und hat damit wohl auch Parteifeinde überrascht. Statt, wie in seinem Video, Gas zu geben, den Arbeitsturbo zu zünden, steigt Mainusch auf das Bremspedal, nimmt sich aus dem Spiel. Aus dem Spiel des einst in Tirol mächtigen AAB und dessen Obmannschaft in Tirol. Ein Zeichen ist das sehr wohl. Aber kein positives.