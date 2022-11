Die WM-Stars: Prunk, Protz und jede Menge Dekadenz

Die luxuriöse Jacht, der Privatjet, teure Autos, der eigene Helikopter oder sogar ein kleiner Golfplatz - die WM-Stars sonnen sich in ihrem Reichtum. Was vielen Fans vielleicht gefällt, bei der Allgemeinheit aber für Kritik sorgt. Gerade in Zeiten, in denen Kriege, Klima-Wandel und steigende Energiepreise die Schlagzeilen füllen.