Für immer mehr Menschen wird Wohnen unleistbar!

Wo gibt‘s rasante Sprünge nach oben innerhalb kurzer Zeit? Am Sparbuch längst nicht mehr und auch am Gehaltskonto verpufft der Zulauf schnell. Umso „haltbarer“ sind die Kostenexplosionen beim Wohnen, seien es Mieten, Betriebskosten oder der immense Aufwand für Energie. Eine Umfrage im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt, dass für immer mehr Menschen auch in Oberösterreich Wohnen zum unleistbaren Luxus zu werden droht. Wer hilft diesen vielen Leuten?