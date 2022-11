Polizei sucht nach „Phantom von Dornbirn“

Am 14. September wurde ein 34-jähriger Mann von zwei Unbekannten überfallen, von der Veröffentlichung eines Phantombildes von einem der beiden Täter erhofft sich die Exekutive neue Hinweise. Der 34-Jährige hatte am Abend des 14. September sein Auto in der Dornbirner Bahnhofstraße geparkt und stand dann einige Minuten rauchend vor dem Wagen.