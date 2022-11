Mit Lügen die Aufenthaltserlaubnis ergaunert

Mit der Hoffnung auf ein besseres Leben flüchtete der Bursche vor einem Jahr von Jemen über Ägypten, Belarus und Polen, um schließlich ins sichere Österreich zu gelangen. Ohne Pass aber mit einer fragwürdigen Urkunde, kommt der Erschöpfte zunächst in ein Flüchtlingscamp in Wien. Irgendwann landet der Jemenit in Vorarlberg, wird von der Caritas betreut und erhält Sozialleistungen.