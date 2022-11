Polterer mit Folgen: Wegen Torte flogen die Fäuste

„Junggesellen“ auf Abwegen

Denn was am 28. Mai als feuchtfröhlicher Junggesellen-Abschied begann, endete in einer brutalen Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten. Durch puren Zufall stieß die „gut betankte“ Poltergesellschaft auf ihrem Streifzug durch die Innenstadt in Ybbs an der Donau auf zwei Frauen, die mit einer Torte in der Hand auf dem Weg zu einer Feier waren. Der Kuchen dürfte der Gruppe von „Hobbyzuckerbäckern“ derart missfallen haben, dass einige der rund 20 Männer begannen, Mutter und Tochter anzupöbeln. Daraufhin eilten der Vater und die Schwester den beiden zu Hilfe.