Keine Pizza, keine Brezel: So mundet die „Brizza“

Das Wortspiel lässt es schon erahnen: Die „Brizza“ ist ein Mischgericht aus Pizza und Laugenbrezel. Erfunden hat die Neuheit das Geschwisterpaar Jenni und Sascha Zeller aus Aschaffenburg in Bayern, das mittlerweile auch erste Großhändler in Österreich beliefert und die „Brizza“ damit in die heimische Gastronomie bringt. Aber wie schmeckt der noch nie dagewesene Fladen?