Manchester City bangt kurz vor WM-Pause um Haaland

Stürmerstar Erling Haaland hat sich von seiner Fußverletzung noch immer nicht vollständig erholt und könnte laut Manchester-City-Trainer Pep Guardiola vor der WM-Pause kein Match mehr im City-Dress bestreiten. City hat vor der WM-Endrunde in Katar noch zwei Spiele anstehen und tritt dann erst wieder am 28. Dezember an.