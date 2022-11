Haaland trifft, aber De Bruynes „Dive“ regt auf

Die Nachspielzeit im Spiel City gegen FC Fulham lief bereits. Alles deutete auf ein für die „Skyblues“ enttäuschendes 1:1-Remis hin. Dann aber der Auftritt von Kevin De Bruyne. Der Stratege dreht sich im gegnerischen 16er ein, es kommt zu einem minimalen Kontakt mit Fulham-Defensiv-Mann Antonee Robinson. Rein regeltechnisch ist‘s wohl gedeckt, auf Elfmeter zu entscheiden - was der Schiri auch tat -, was De Bruyne aber daraus machte, empört diverse Fans und Beobachter. Der „Dive“, wie es im Englischen synonym für die „Schwalbe“ heißt, regt auf. Auch in den sozialen Medien.