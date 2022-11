Zigarette im Müllsack verursachte Brand in Lokal

Eine 38-jährige Reinigungskraft aus dem Bezirk Braunau wollte am Dienstag gegen 20 Uhr Müllsäcke in den Müllraum eines Restaurants in Braunau zu bringen, als sie eine erhebliche Rauchentwicklung aus dem Müllraum wahrnehmen konnte. Umgehend verständigte sie die 22-jährige Schichtleiterin, die den Müllraum öffnete und sah, wie ein paar am Boden gelagerte Müllsäcke in Brand standen.