Spitztour von Jugendlichen endete in Flammen

Ein 17-Jähriger aus dem Bezirk Steyr-Land nahm sich am Dienstagabend die Fahrzeugschlüssel des Pkw seines 55-jährigen Vaters und fuhr damit zu Freunden, 14 Jahre und 15 Jahre alt. Plötzlich fing es im Fahrzeug, im Bereich der Sicherungen, zu rauchen und schließlich zu brennen an. Der 17-Jährige lenkte das Auto in eine Hauszufahrt in Sierning und alle drei Insassen stiegen aus dem brennenden Fahrzeug. Sie warfen noch eine Schachtel mit Pillen und Rauchutensilien in die Büsche und verließen den Brandort.