Türsteher mit Barhocker und Bierkisten attackiert

Der Angriff hatte sich bereits in der Vorwoche zugetragen, wurde aber erst am Dienstag von der Polizei bekannt gegeben. Schauplatz war die berüchtigte Bogenmeile in Innsbruck. Gegen 6.30 Uhr drang der zunächst unbekannte Täter gewaltsam in den Club ein, indem er einen Türsteher mit einem Barhocker niederschlug. Unmittelbar danach schnappte sich der Täter zwei Bierkisten und warf diese in Kopfhöhe gegen einen weiteren Sicherheitsmann, heißt es vonseiten der Ermittler.