„Putin ist der Zerstörer einer Epoche“

Zwei Anlässe haben ihn zu dem Werk bewogen. Zum einen die Corona-Demos und die Bezeichnung des Impfstoffes als „Globalisierungsdreck“. „Welche Hirngespinste gehen in den Köpfen dieser Menschen vor und was hat der Impfstoff mit Globalisierung zu tun?“, fragt sich Seinitz. Zum anderen sind es die Hirngespinste in Putins Kopf. „Sein Ukraine-Wahnsinn gab den letzten Anstoß.“ Es ist ein Buch über die Zeitwende, die durch die Globalisierung chaotische Formen angenommen hat. Putin ist für Seinitz der „Zerstörer einer Epoche, sozusagen die Krönung der Zeitenwende, in der wir leben“.