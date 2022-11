Budgetdebakel stellt Grazer Koalition auf Probe

Jetzt ist am Grazer Rathaus Feuer am Dach! Nachdem der Stadtrechnungshof offen wie nie vor der bevorstehenden Pleite gewarnt hat, hängt der Haussegen in der Dreierkoalition gewaltig schief. Sowohl die Grünen als auch die SPÖ nehmen nun ihren kommunistischen Koalitionspartner mit harten Worten in die Pflicht.