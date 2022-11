Krisensicherheitsgesetz ++ Weltklimakonferenz 2022

Pandemie, Krieg, Naturkatastrophen: Die Regierung will künftig besser auf Krisen vorbereitet sein, dazu hat sie am Dienstag das neue Krisensicherheitsgesetz präsentiert. Und: Auf der Weltklimakonferenz in Ägypten hat UNO-Generalsekretär Antonio Guterres in düsteren Worten vor den katastrophalen Folgen der Erderhitzung gewarnt. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone-News am Dienstag, den 8. November, mit Stefana Madjarov.