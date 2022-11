So gehen die Politiker auf TikTok auf Stimmenfang

„Wollen ein Gegengewicht bilden“

Popcorn verteilt der Politiker Max Hiegelsberger noch nicht, aber der Landtag, dessen Erster Präsident er ist, wagt sich sozusagen in die Höhle des Löwen. Ganz bewusst, um dort die positiven Stimmen zu stärken, wie er in einer klassischen Pressekonferenz ausführt: „Wir möchten in den sozialen Medien ein Gegengewicht bilden zu all jenen, die Zweifel an der demokratischen Entscheidungsfindung und unserem funktionierenden Staatswesen säen.“ Der Account dafür heißt politok.at. Das „.at“ ist wichtig, denn „politok“ ist ein internationaler hashtag für allerlei politische Botschaften.