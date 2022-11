Eine Million Schoki-Tafeln gehen pro Tag vom Band

Das traditionsreiche Milka Werk in Bludenz blickt heuer auf sein 135-jähriges Bestandsjubiläum zurück. Erstmalig wurde es 1887 in Betrieb genommen. Der Fokus der Produktion liegt inzwischen auf Großtafeln. Dabei zeichnet sich der Standort durch seine „Beans to Bar“-Herstellung aus, denn das Werk stellt direkt aus der Kakaobohne Schokolade her - der gesamte Produktionsprozess von der Bohne bis zur fertigen Schokoladetafel erfolgt also regional.