Unpopuläre Themen kommen bei ihm auf den Tisch

„Krone“: Herr Fausek, wie sind Sie zur Politik gekommen?

Jan Fausek: Mein Interesse für Politik geht zurück bis in meine Jugendzeit. Für mich war es stets unerträglich die Schimpfereien am Stammtisch zu hören, ohne dass sich jemals jemand irgendwo eingebracht hätte - das war keine Option für mich. Ich wollte mitreden und mitgestalten, statt nur zu jammern. Aus Neugier bin ich mit 15 Jahren auf eine Mitgliederversammlung der NEOS gegangen, wurde super auf- und auch ernst genommen. Daraus ergab sich eine lange Zeit, in der ich teils bei den JUNOS, aber auch für diverseste Wahlkämpfe auf der Straße war. Als die Gemeindevertretungswahlen 2020 anstanden haben sich in Höchst einige Interessierte gefunden, mit denen ich ein ganzes Team zusammenstellen und antreten konnte. Der Einzug in die Gemeindevertretung hat mich in meiner Motivation bestätigt - Höchst wünscht sich Visionen.