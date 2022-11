Pflanzensamen aus All sprießen in Seibersdorf

Sorgumhirse dient vor allem als Nahrungsmittel für Mensch und Tier sowie als Rohstoff für Biosprit. Auf der ISS werden Samenkörner jetzt den harten Bedingungen in den unendlichen Weiten ausgesetzt. Die Hirse wird drei bis vier Monate lang sowohl innerhalb als auch außerhalb der Raumstation aufbewahrt, sodass erhöhte kosmische Strahlung, niedrigste Temperaturen und reduzierte Erdanziehung auf die Samen einwirken. Zurück auf der Erde werden die Pflanzen dann in Laboratorien in Seibersdorf gezüchtet – so will man herausfinden, welche neuen Eigenschaften die Extrembedingungen in der Erdumlaufbahn in ihrem Erbgut hervorgerufen haben.