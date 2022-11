Can: „Es geht um die zentralen Fragen des Lebens“

Bei der Premiere der achtteiligen Sky-Serie am Montagabend in der Wiener Urania sorgten echte Flugzeugteile und schaurig inszenierte Suizid-Kulissen bereits für Gänsehautmomente. Krone.tv-Moderatorin Annie Müller Martínez sprach mit dem Cast von „Souls“ über ihre Vorstellungen von einem Leben nach dem Tod und wie dieses eher ungewöhnliche Thema in der Serie behandelt wird.