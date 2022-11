Wie unabhängig sind wir Medien?

Chats aus „Eitelkeit und falsch verstandener Ironie“

So treten sowohl der unter Druck geratene „Presse“-Chefredakteur Rainer Nowak als auch ORF-Chefredakteur Matthias Schrom vorläufig zur Seite. Nowak soll für seine Ambitionen, Generaldirektor des ORF zu werden, Interventionen zu unliebsamen Artikeln nachgekommen sein. So schrieb er Schmid: „Jetzt musst du mir beim ORF helfen“. Zuletzt entschuldigte sich der Chefredakteur bei seinen Lesern für die Chats, die er aus „Eitelkeit oder womöglich falsch verstandener Ironie“ geschickt haben will …