„Bitte schlecken Sie diese Kröte nicht ab!“

Die Amphibien leben im Norden Mexikos und im Südwesten der Vereinigten Staaten, in den 1990er Jahren wurden sie von experimentierfreudigen Drogenkonsumenten als Haustiere gehalten. Das Sekret wurde entweder direkt vom Forsch abgeleckt oder auch getrocknet und dann geraucht. In freier Wildbahn leben die Kröten in Wüsten oder Halbwüsten, in der Trockenzeit graben sie sich ein und schützen sich durch einen Mantel aus Hautschleim. Wer die Kröten besichtigen will, kann dies übrigens auch im Wüstenhaus des Zoos Schönbrunn tun.