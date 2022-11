Das Öffi-Chaos in der Ostregion geht weiter

Wien, Niederösterreich und dem Burgenland

Doch bei den ÖBB kam es am Montag aufgrund von Betriebsversammlungen in Vorbereitung der KV-Verhandlungen der Eisenbahner zu erheblichen Einschränkungen im Fahrverkehr. Verspätungen in der gesamten Ostregion. In Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mussten die Fahrgäste ab 11 Uhr bis in die Abendstunden Verspätungen und Zugausfälle hinnehmen. 250 Zugverbindungen waren davon betroffen, außerhalb der Spitzenzeiten, wie man seitens der ÖBB betont.