Über die Entwicklung von Tschick zu Vaporizer

Die 5/8erl in Ehrn sind seit einigen Jahren in aller Munde und nach 16 Jahren Zusammenarbeit ist noch kein Ende in Sicht. In Ohne Maulkorb mit Rudi Dolezal sprechen drei der fünf Mitglieder über ihre familiäre Zusammenarbeit, die förderliche Heterogenität in der Band, kreative Feldforschung im Musikbusiness und die Bescheidenheit bei Preisverleihungen. Mit der „Siassen Tschick“ ist die Erfolgsgeschichte der Band gestartet, über den „Vaporizer“ kann sich die Story eigentlich nur positiv fortsetzen lassen..