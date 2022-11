Bergfahrt der Könige und Hirten in St. Wolfgang

Am 18. November geht´s los

Nun ist alles aufgestellt, wie bereits berichtet. Die Heiligen genießen ein sagenhaftes Bergpanorama und warten auf die Stillen Nächte. Die kommen in rasanten Schritten, denn der beliebte Wolfgangseer Advent, der in St. Wolfgang, St. Gilgen und Strobl stattfindet und von der „Krone“ präsentiert wird, beginnt schon am 18. November.