Hasenhüttl-Aus: Englische Medien melden Vollzug

„Mache mir nie Sorgen“

Hasenhüttl ist seit 6. Dezember 2018 bei Southampton tätig, in dieser Saison gab es in 14 Spielen erst zwölf Punkte, als 18. befindet sich der Club in der Abstiegszone und liegt auch nur zwei Zähler vom Tabellenende entfernt. „Ich mache mir nie Sorgen, versuche immer meinen Job bestmöglich zu machen. Ich habe viele Entscheidungen getroffen seitdem ich hier bin. Das Gute ist, dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss“, sagte der 55-Jährige auf seine Zukunft angesprochen.