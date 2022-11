Erfolgsläuferin: „Wieso tue ich mir das noch an?“

Karriereende nicht in Sicht

„Wenn die um zehn Jahre Jüngeren vorne wegplatteln, ist’s schwierig.“ Doch die bereits 43-Jährige blieb ruhig und überholte - als es bergauf ging - eine Konkurrentin nach der anderen! Am Ende eroberte die Ärztin aus Gmunden in 55:41 Minuten hinter Allie McLaughlin (US/32) und vor Maude Mathys (Sz/35) Silber - ihre zehnte WM-Medaille. „Es ist wirklich fantastisch! Da ist alles, war am Tag vorher war, vergessen“, so das Ausdauerwunder, für das ein Karriereende nicht in Sicht ist: „Dass ich das maximal noch ein Jahr mache, denke ich schon seit über zehn Jahren“