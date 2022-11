Rodionov im Bergamo-Halbfinale ausgeschieden

Der 23-jährige Niederösterreicher musste sich am Samstag dem Deutschen Jan-Lennard Struff nach Gewinn des ersten Satzes noch mit 6:2, 4:6, 2:6 geschlagen geben. Rodionov verpasste damit die Chance, sich weiter in Richtung Top-100 zu schieben. So ist er am Montag zumindest 121. Für die nächsten beiden Wochen hat Österreichs Nummer 2 auch noch das Antreten bei Challengern in Bratislava und Helsinki angekündigt.