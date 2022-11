BMW-Raser krachte gegen zwei geparkte Autos

Aufruf auf Facebook

Eine Geschädigte schrieb auf Facebook: „ZEUGENAUFRUF!!! Wer hat den flüchtigen Fahrer des weißen BMW und/oder den Unfallhergang um ca. 4:00 Uhr heute Morgen vor der Sparkasse in der Ringstraße gesehen? Bitte um Hinweise per Nachricht oder direkt an den Polizei-Posten Dragonerstraße, Wels.““