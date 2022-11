Charles: Nach Trumps Tweet über Kate „explodiert“

In der demnächst erscheinenden Biografie „The King: The Life of Charles III“ erzählt der Adelsexperte Christopher Anderson, dass König Charles und sein Sohn Prinz Williams damals extrem erzürnt auf den Tweet von Trump reagiert haben. Eine unglaubliche Schimpftirade hätten die Royals von sich gegeben. Von einem „Schwall an Schimpfworten“ ist die Rede.