Emirate: Reste von christlichem Kloster entdeckt

Auf einer Insel in den Vereinigten Arabischen Emiraten (kurz VAE) haben Archäologen die Überreste eines frühchristlichen Klosters entdeckt. Ihren Angaben zufolge wurde dieses vor etwa 1400 Jahren gegründet - vor der Verbreitung des Islam. Der Fund untermauere, dass das Christentum vor der Verbreitung des Islam am Persischen Golf und in Richtung Indien weiträumig Fuß gefasst hatte, so die Forscher.