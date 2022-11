Lohnrunde: Sieg der Vernunft - und jetzt?

Das gilt etwa bei der Lohnrunde im Handel: In dieser Branche gibt es eine Pleitewelle - und trotzdem beharren die Gewerkschafts-Funktionäre auf „zehn Prozent“ plus. Wie wäre es, wenn sie einmal die Bilanzen studierten (soferne sie diese interpretieren können)? Der Handel ist die Lebensader in einem Land, wer ihm ein Bein stellen will, lässt viele Unschuldige straucheln.