Österreich CL-Fixplatz könnte bald futsch sein

Damit ist es ab 2024/25, wenn die Europacup-Reform greift, vorbei. Dann geht der Platz des Titelverteidigers automatisch an jenes Team, das unter den Teilnehmern des Meisterwegs der Champions-League-Qualifikation die beste Platzierung im UEFA-Club-Ranking innehat. In der kommenden Saison tritt der österreichische Champion noch fix in der Champions-League-Gruppenphase an.