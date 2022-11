Bruce Springsteen huldigt den Soul- & R&B-Wurzeln

Herzblut in der Waagschale

Einen Ausflug in die Cover-Welt wagte Springsteen schon 2006. „We Shall Overcome: The Seeger Sessions“ war eine Hommage an Pete Seeger und den Folk der USA, nun geht es also Richtung Soul und R&B, zwei immens wichtige Stützpfeiler des New-Jersey-Stars, die man vor allem bei seinen ausladenden Konzerten mit seiner E-Street-Band immer wieder schön beobachten und hören durfte. „Mit welcher Musik könnte man besser arbeiten, als mit dem Great American Songbook der 60er- und 70er-Jahre“, stellte er sich selbst eine eher rhetorische Frage, um sie musikalisch zu beantworten. Insgesamt 15 Songs hat Springsteen im Thrill Hill Recording Studio von New Jersey eingespielt und von Produzent Ron Ainello veredeln lassen. Schon von den ersten Klängen des von Jerry Butler geschriebenen Titeltracks an spürt man, hier hat der Boss noch ein bisschen mehr Herzblut als sonst in die Waagschale gelegt.