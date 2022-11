Tiere sagen Danke - „Gina“

Eine neue Hundefreundin

Am Hof in Andelsbuch im Bregenzerwald kommt sie mit allen Tieren gut zurecht und kann ihren Lebensabend genießen. Besondere Freude hat sie mit der jungen Hündin „Jodie“: „Die Zwei tun sich gegenseitig gut. Gina ist heute sehr viel mobiler als am Anfang und wir würden sie sehr vermissen, wenn wir sie nicht mehr hätten.“