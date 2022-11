Tiere sagen Danke - „Benno“

Einen traurigen Start ins Leben hatte „Benno“: In einem leerstehenden Stall in Obertrum (Slbg.) wurde der damals nur wenige Wochen alte Kater völlig verängstigt aufgefunden, konnte aber mit viel Geduld aus seinem Versteck gelockt werden. Danach wurde er als Findelkind in der „Krone“-Tierecke vorgestellt.