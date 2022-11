Versäumter Flug verursachte Ärger mit Mietwagen

Kein Auto bei späterer Ankunft

Sie buchte umgehend neue Flüge für denselben Tag und versuchte über Booking.com die Ankunftszeit bei der Mietwagenfirma zu ändern. Das gelang allerdings nicht. „Als wir am Abend in Spanien ankamen, wollte man uns das Auto nicht übergeben. Wir mussten daher bei einer anderen Firma mieten“, so Frau W. weiter.