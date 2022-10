Schüler bekommen neuen „Marktplatz“

Gesamt 35 Millionen Euro wird die Stadt Salzburg in die Sanierung der Volksschulen 1 und 2 sowie in den Kindergarten in Lehen investieren. Am Dienstag wurde das Siegerprojekt des Architekturbüros „PLOV“ vorgestellt. Die bestehenden Gebäude werden ausgehöhlt und in Holz-Hybrid-Bauweise neu aufgebaut. Das Besondere wird die Art und Weise des Aufbaus im Inneren sein. Denn es wird verschiedene sogenannte „Lernhäuser“ geben. Diese schauen wie folgt aus: Ein Trakt bildet ein Lernhaus mit mehreren Klassen. Diese sind im Kreis mit Zwischenräumen angeordnet. In der Mitte entsteht eine Art Marktplatz, der als Treffpunkt für die verschiedenen Klassen gilt. Es ist quasi eine kleine Schule in der Schule.