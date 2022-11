Fußballverband baut auf Familien statt Platzverbot

Wir müssen handeln, die Schiedsrichter dürfen kein Freiwild sein„, forderte OÖ-Schiri-Sprecher Almir Barucic nach dem “Watschen-Eklat„ bei der Nachwuchspartie, die das Fass zum Überlaufen brachte. Wöchentlich erhalte er verzweifelte Anrufe von Referees, die in Konflikte mit Spielern, Funktionären und Fans geraten. “Die Klubs müssen rigoros in die Verantwortung genommen werden. Für extreme Fans fordere ich auch im Unterhaus Platzverbot„, so Barucic. Doch sind Platzverbote im Unterhaus stemmbar? “Es gibt eine Stadionverbotsliste, die bundesweit auf jedem Platz gilt„, verrät OÖFV-Direktor Raphael Oberndorfinger.