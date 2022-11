Rudigier: „Ich will viele für Freeski begeistern!“

Der Skispringerinnen und Skispringer starten so früh wie noch nie in die neue Saison - und das heuer unter ganz besonderen Bedingungen! Moderatorin Michaela Mayer und Krone Ski-Experte Alex Hofstetter blicken außerdem zu den Freestylern. Dazu ist Freeskier Hannes Rudigier live in der Sendung - das und noch mehr in der aktuellen Folge von „Steilhang“, dem Ski Austria-Magazin auf krone.tv.